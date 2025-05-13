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17:56, 13 мая 2025МирЭксклюзив

Раскрыты вероятные задачи спецпосланников Трампа на переговорах в Стамбуле

Политолог Асафов: Представители США обеспечат конструктив переговоров в Стамбуле
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Главной задачей спецпосланников президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Кита Келлога, в случае их визита в Стамбул во время предполагаемых переговоров России и Украины, может стать обеспечение конструктивности этой встречи, допустил в разговоре с «Лентой.ру» политолог Александр Асафов.

«Пока мы не понимаем конечный состав делегаций со всех сторон и можем только строить предположения. Но уже очевидно, что без внешнего контроля маловероятно, что украинская делегация будет конструктивна. Так что и оклик Трампа из Вашингтона о том, что Украина должна воспользоваться предложением о переговорах, и внешний контроль над ситуацией могут принести результаты», — считает Асафов.

Он назвал возможный состав американской делегации в лице Уиткоффа и Келлога достаточно сбалансированным и компромиссным, способным устроить и российскую, и украинскую стороны.

«Уиткофф и Келлог занимают разные позиции, что очевидно, исходя из их прошлого опыта вовлечения в переговорные треки. Вероятно, состав могут определить именно исходя из таких аргументов», — заключил политолог.

Ранее стало известно, что Уиткофф и Келлог намерены наблюдать за переговорами России и Украины в Стамбуле. Москва продолжает готовиться к предстоящей встрече 15 мая.

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