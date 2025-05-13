Раскрыты планы Келлога и Уиткоффа на переговоры в Стамбуле

CNN: Келлог и Уиткофф в Стамбуле намерены наблюдать за переговорами РФ и Украины

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог намерены наблюдать за переговорами России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает CNN.

«Независимо от того, будет ли [президент США Дональд] Трамп присутствовать или нет, спецпредставитель США на Украине Кит Келлог и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планируют присутствовать в Стамбуле на переговорах», — заявил телеканалу источник.

Уточняется, что присутствие Уиткоффа в Стамбуле также подтвердил и другой собеседник телеканала чиновник. «На данный момент они планируют наблюдать за предлагаемыми переговорами между украинцами и россиянами, которые будут организованы Турцией», — сказал он.

Ранее стало известно, что Келлог и Уиткофф прилетят в Стамбул на переговоры России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Отмечается, что Москва продолжает готовиться к предстоящей встрече 15 мая.