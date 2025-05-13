Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:32, 13 мая 2025Мир

Раскрыты планы Келлога и Уиткоффа на переговоры в Стамбуле

CNN: Келлог и Уиткофф в Стамбуле намерены наблюдать за переговорами РФ и Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Стив Уиткофф

Стив Уиткофф. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Спецпосланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Кит Келлог намерены наблюдать за переговорами России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает CNN.

«Независимо от того, будет ли [президент США Дональд] Трамп присутствовать или нет, спецпредставитель США на Украине Кит Келлог и спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Виткофф планируют присутствовать в Стамбуле на переговорах», — заявил телеканалу источник.

Уточняется, что присутствие Уиткоффа в Стамбуле также подтвердил и другой собеседник телеканала чиновник. «На данный момент они планируют наблюдать за предлагаемыми переговорами между украинцами и россиянами, которые будут организованы Турцией», — сказал он.

Ранее стало известно, что Келлог и Уиткофф прилетят в Стамбул на переговоры России и Украины по урегулированию украинского конфликта. Отмечается, что Москва продолжает готовиться к предстоящей встрече 15 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывшие заключенные сбежали с военного полигона под Ростовом. Они подписали контракты с Минобороны и ждали отправки на СВО

    «Калашников» увеличил срок эксплуатации СКАТа

    Россиянка проехалась в самом дешевом вагоне поезда в Индии и привела подписчиков в ужас

    Паралимпийский чемпион с Украины пожаловался на россиян

    Внешний вид 51-летней Кейт Мосс на прогулке напугал фанатов в сети

    В МИД назвали темы переговоров с Украиной в Стамбуле

    Вооруженное нападение на полицейских в российском городе назвали терактом

    Названа цена самой дешевой новостройки в Сочи

    Умер первый зампредседателя правительства Смоленской области

    В России отреагировали на расследование из-за поездки евродепутатов в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости