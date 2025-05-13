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18:53, 13 мая 2025Мир

В МИД России назвали условие благоприятного исхода переговоров в Стамбуле

Рябков: Исход переговоров в Стамбуле будет зависеть от западных партнеров Киева
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Исход переговоров представителей России и Украины в Стамбуле будет зависеть от западных партнеров Киева. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Очень многое зависит от того, насколько его (Киева — прим. «Ленты.ру») спонсоры готовы воспринять реальность», — отметил замглавы МИД.

Рябков подчеркнул, что это относится не только к США, но и к странам Европы, которые «увлеченно и бездумно пытаются зарабатывать квазикапитал на этой трагической ситуации». Он добавил, что на фоне шагов России в вопросе прекращения огня Украина продемонстрировала недоговороспособность.

Ранее Рябков заявил, что Россия рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится.

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