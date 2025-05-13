В МИД России назвали условие благоприятного исхода переговоров в Стамбуле

Рябков: Исход переговоров в Стамбуле будет зависеть от западных партнеров Киева

Исход переговоров представителей России и Украины в Стамбуле будет зависеть от западных партнеров Киева. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.

«Очень многое зависит от того, насколько его (Киева — прим. «Ленты.ру») спонсоры готовы воспринять реальность», — отметил замглавы МИД.

Рябков подчеркнул, что это относится не только к США, но и к странам Европы, которые «увлеченно и бездумно пытаются зарабатывать квазикапитал на этой трагической ситуации». Он добавил, что на фоне шагов России в вопросе прекращения огня Украина продемонстрировала недоговороспособность.

Ранее Рябков заявил, что Россия рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится.