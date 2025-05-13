В МИД России рассказали об ожиданиях от переговоров в Стамбуле

Россия рассчитывает, что прямой контакт с Украиной в Стамбуле состоится. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков, передает ТАСС.
«Мы надеемся, что контакт состоится и не будет использован только для пиара, которым увлеченно занимаются во многих столицах», — сказал он.
Дипломат отметил, что Россия придерживается позиции, обозначенной публично ранее. Он добавил, что представители России сейчас готовятся к предстоящему контакту.
Ранее президент России Владимир Путин призвал Киев возобновить переговоры с Москвой. Он предложил провести встречу сторон 15 мая в Стамбуле.