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07:29, 14 мая 2025Мир

В Турции допустили серию встреч делегаций России и Украины

Политик Коркмаз: РФ и Украина могут провести несколько встреч после 15 мая
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Делегации России и Украины после переговоров в Стамбуле 15 мая могут провести серию встреч. Такое предположение высказал заместитель руководителя отдела внешних связей турецкой правящей Партии справедливости и развития Ибрахим Халил Коркмаз, его слова приводит РИА Новости.

Он допустил, что стороны достигнут некоторых договоренностей, и в итоге им потребуется встретиться для переговоров еще неоднократно. «Нельзя исключать, все будет зависеть от итогов [первой встречи]», — сказал Коркмаз.

Ранее турецкий политик заявил, что переговоры в Турции по Украине могут завершиться успехом. Он подчеркнул, что Анкара прикладывает все усилия, чтобы украинский конфликт закончился.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий 15 мая.

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