В Госдуме ответили на вопрос о составе делегации на переговорах в Турции

Депутат Слуцкий: Состав делегации на переговорах в Стамбуле будет назван вечером

Состав российской делегации на переговорах в турецком Стамбуле будет назван вечером. Об этом заявил лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, отвечая на вопрос журналиста Telegram-канала Shot.

Депутат не стал раскрывать, станет ли он сам участником нового раунда переговорного процесса.

Cлуцкий допустил, что на переговорах в Стамбуле стороны могут обсудить обмен пленными по принципу «всех на всех», предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским.

Парламентарий подчеркнул, что данный вопрос должен решаться с учетом преступлений, совершенных украинскими военными.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь рассказал, что состав российской делегации будет озвучен по решению президента.

Ранее политолог Сергей Марков предположил, что президент России Владимир Путин может прилететь в Стамбул. По мнению эксперта, такое развитие событий возможно, если украинский лидер не сорвет встречу «своим хамством».

До этого Зеленский пообещал Путину лично ждать его на переговорах в Турции 15 мая.