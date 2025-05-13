Раскрыто условие участия Трампа в переговорах по Украине в Стамбуле

CNN: Присутствие Трампа в Стамбуле будет зависеть от участия Путина во встрече

Присутствие президента США Дональда Трампа на переговорах по Украине в Стамбуле будет зависеть от участия российского лидера Владимира Путина во встрече. Об этом пишет CNN со ссылкой на источники.

По данным неназванного чиновника, присутствие Трампа на предстоящей встрече в Стамбуле «остается открытым вопросом». В публикации отмечается, что решение американского лидера будет во многом зависеть от того, приедет ли на переговоры Путин.

«Сейчас все очень динамично», — добавил собеседник канала.

Чиновник добавил, что в настоящий момент «никто не знает» точных деталей планируемой встречи представителей России и Украины.

Ранее Трамп допустил поездку в Стамбул на переговоры по Украине.