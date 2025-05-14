Раскрыты ожидания Зеленского от переговоров в Стамбуле

Liberation: Зеленский ждет от встречи в Турции прекращения огня и обмена пленных

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Liberation заявил, что на переговорах в Стамбуле главными темами переговоров должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных.

По его словам, для достижения устойчивых договоренностей необходимо посредничество третьих сторон, поскольку «россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам». Зеленский полагает, что только внешние гаранты, в том числе США, могут обеспечить выполнение соглашений.

Президент Украины заявил, что готов приехать в Турцию для обсуждений, даже если к 15 мая не удастся установить перемирие. Он подчеркнул, что приложит максимальные усилия для начала диалога, который может положить начало прекращению конфликта.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий 15 мая.