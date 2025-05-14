Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:08, 14 мая 2025Бывший СССР

Раскрыты ожидания Зеленского от переговоров в Стамбуле

Liberation: Зеленский ждет от встречи в Турции прекращения огня и обмена пленных
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Liberation заявил, что на переговорах в Стамбуле главными темами переговоров должны стать полное прекращение огня и обмен всех пленных.

По его словам, для достижения устойчивых договоренностей необходимо посредничество третьих сторон, поскольку «россияне не будут доверять украинцам, и украинцы не будут доверять россиянам». Зеленский полагает, что только внешние гаранты, в том числе США, могут обеспечить выполнение соглашений.

Президент Украины заявил, что готов приехать в Турцию для обсуждений, даже если к 15 мая не удастся установить перемирие. Он подчеркнул, что приложит максимальные усилия для начала диалога, который может положить начало прекращению конфликта.

Российский президент Владимир Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий 15 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Госдуме высказались о сроках завершения СВО. Как долго продлятся боевые действия?

    Доктор Мясников призвал россиян иметь дома два прибора для здоровья

    Бывшая стюардесса роскошной яхты рассказала о диких оргиях богатых пассажиров

    Итальянец описал стиль российских туристок фразой «ну куда они идут в таком виде?»

    Захарова ответила на вопрос о деталях участия России в переговорах в Стамбуле

    Выявлен простой способ понижения давления без лекарств

    ЕС повысит пошлины на украинские продукты

    Россиянин рассказал о разделении солдатами ВСУ населенных пунктов на сектора с одной целью

    Рублю предсказали ослабление летом

    Стало известно о серьезном продвижении ВС России в одном из населенных пунктов в ДНР

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости