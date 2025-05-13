Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:56, 13 мая 2025Мир

В Турции заявили о неопределенности в вопросе участия Путина в переговорах в Стамбуле

РИА Новости: Вопрос участия Путина на переговорах в Стамбуле еще не прояснен
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры Путина и Трампа

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Вопрос потенциального участия в переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, все еще не прояснен, заявил РИА Новости турецкий дипломатический источник.

Собеседник агентства посоветовал обратиться за определенностью в посольства РФ и США в Турции.

Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая. В ответ на это президент Украины Владимир Зеленский пообещал российскому президенту лично ждать его на переговорах в Турции. Спецпосланник Трампа Кит Келлог отметил, что при условии визита Путина в Стамбул в Турцию прибудет и глава Белого дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно, что ВСУ готовят плацдарм для прорыва в Брянской области. К границе стянули до 2000 украинских военных и наемников

    Во Франции признали невозможность передать Украине больше оружия

    На Западе допустили восприятие Россией новых санкций как блефа Евросоюза

    Макрон назвал условие для переговоров с Путиным

    Макрон заявил о понимании Киевом невозможности вернуть утраченные территории

    Депутат Рады попросил Уиткоффа включить вопрос политзаключенных в повестку переговоров

    Захарова отреагировала на слова Каллас об очередном пакете санкций против России

    Макрон допустил введение новых санкций против России

    В Турции заявили о неопределенности в вопросе участия Путина в переговорах в Стамбуле

    Депутат Рады уличил власти Украины в отправке своих детей за границу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости