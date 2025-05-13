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16:44, 13 мая 2025Мир

В Турции рассказали о подготовке к переговорам России и Украины

В Турции заявили о полной готовности к переговорам России и Украины в Стамбуле
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Murad Sezer / Reuters

В Стамбуле все полностью готово к переговорам России и Украины. Об этом РИА Новости сообщил дипломатический источник в Анкаре.

Отмечается, что переговоры в Турции пройдут в закрытом формате с полным обеспечением безопасности. «Все готово в Стамбуле. Ждем [конкретики от сторон]», — сказал собеседник агентства.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что на возможных переговорах с Украиной в Стамбуле Россия будет обсуждать территории, а также другие вопросы устойчивого урегулирования. Он добавил, что делать прогнозы об итогах переговоров рано, но в Москве считают Киев недоговороспособной стороной.

11 мая президент России Владимир Путин публично предложил Украине провести новые прямые переговоры по урегулированию конфликта в Стамбуле 15 мая. Он заявил, что Москва не выдвигает предварительных условий для начала диалога.

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