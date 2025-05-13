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16:50, 13 мая 2025Мир

Спецпосланник Трампа назвал приоритеты США в переговорах по Украине

Келлог: США хотят добиться прекращения огня до обсуждения других вопросов
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Yves Herman / Reuters

США хотят прежде всего добиться прекращения огня на Украине, а уже затем переходить к обсуждению других вопросов, в том числе территориальных. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Первое, чего мы хотим добиться, это всеобъемлющее прекращение огня в воздухе, на море, на суше, в инфраструктуре. Затем уже оттуда переходите к территориям», — сказал он.

Келлог добавил, что считает важным, чтобы в процессе переговоров стороны пошли на определенные уступки. Он также рассказал о наличии у американских властей списка тем, по которым Вашингтон считает нужным вести переговоры об урегулировании украинского конфликта.

Ранее стало известно, что присутствие на встрече в Стамбуле президента США Трампа будет зависеть от участия в ней российского лидера Владимира Путина.

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