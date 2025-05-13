В США раскрыли членов делегации России на переговорах в Стамбуле

WP: В состав делегации России в Стамбуле войдут Лавров и Ушаков

РФ на переговорах по украинскому урегулированию в Стамбуле будут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, сообщает The Washintgon Post (WP) со ссылкой на высокопоставленного бывшего российского чиновника, который поговорил с газетой на условиях анонимности.

Из материала следует, что приезд в Турции президента России Владимира Путина маловероятен. WP ссылается на политолога Сергея Маркова, который отмечает, что присутствие российского лидера на переговорах зависит от главы Белого дома Дональда Трампа, которому придется взять ответственность за поведение президента Украины Владимира Зеленского в случае прямого разговора с Путиным.

Путин ранее предложил начать прямые переговоры с Украиной в Стамбуле без предварительных условий в четверг 15 мая. В ответ на это Зеленский пообещал российскому президенту лично ждать его на переговорах в Турции.