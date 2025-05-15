Россия и Украина готовы к старту переговоров в Стамбуле. Что известно к этому часу?

Мединский заявил, что РФ готова к компромиссам на переговорах с Украиной

В Стамбуле 15 мая после трехлетнего перерыва должны возобновиться переговоры между Россией и Украиной. Проходить встреча будет в закрытом режиме во дворце Долмабахче. Российскую делегацию на переговорах возглавляет помощник президента РФ Владимир Мединский. Он заявил, что делегация прибыла в Стамбул и настроена на серьезную работу. Президента США Дональда Трампа в Турции не ждут, однако политик выразил готовность приехать в пятницу, 16 мая, для возможного участия в переговорах, если это будет необходимо.

Мединский заявил о готовности России к компромиссам на переговорах в Стамбуле

Россия готова к возобновлению переговоров с Украиной в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году, и возможным компромиссам. Такое заявление сделал глава российской делегации, помощник президента России Владимир Мединский.

«Готовы к обсуждению и к возобновлению хода стамбульских переговоров, готовы к возможным компромиссам и к их обсуждению», — отметил он.

По словам помощника российского лидера, делегация сохраняет «рабочий настрой» перед переговорами с украинской стороной. Мединский также сообщил, что в состав переговорной группы вошли руководители всех заинтересованных ведомств.

Фото: Murad Sezer / Reuters

Путин сформировал состав делегации России для переговоров с Украиной

Ранее президент России Владимир Путин сформировал состав делегации РФ для переговоров с Украиной. Распоряжение было опубликовано на сайте Кремля.

В Турцию в качестве делегатов отправились помощник президента России Владимир Мединский, замминистра иностранных дел России Михаил Галузин, заместитель министра обороны Российской Федерации Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил РФ (ранее именовавшееся как Главное разведывательное управление — ГРУ) Игорь Костюков.

Мединский также возглавлял российскую делегацию на очных переговорах с Украиной, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года.

Зеленский назвал сроки начала переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле могут начаться вечером 15 мая.

«Встреча может быть сегодня вечером, может быть завтра», — рассказал политик. Он заявил, что если бы встречался на переговорах в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, то они бы нашли способ договориться о прекращении огня.

При этом Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на украинского чиновника сообщало, что сам Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией. «Команда Украины, но не Зеленский, проведет переговоры с Россией», — сказано в сообщении.

Зеленский рассказал об отправке делегации на переговоры в Стамбул и добавил, что Украина якобы «сделала все» со своей стороны для проведения переговоров. По его словам, делегация Турции также отправилась из Анкары, а делегация США на настоящий момент представлена частично.

В то же время известно, что 15 мая состоялась встреча Зеленского с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Она длилась почти три часа. Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским шаги урегулированию вооруженного конфликта «справедливым миром».

Наряду с этим Зеленский высказался о признании новых регионов России. Он заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением Конституции Украины.

«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (...) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (...) территории российскими», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что украинская сторона готова обсуждать на переговорах гуманитарные кризисы, существующие в зоне конфликта, однако Киев не признает Крым и другие регионы российской территорией ради мира с Москвой.

По словам украинского президента, главным вопросом на переговорах в Стамбуле станет прекращение огня. Вместе с тем президент Украины выразил надежду на встречу российской и украинской делегаций.

«Мы обязательно проведем встречу с американской и турецкой стороной. Надеюсь, что и с российской стороной мы встретимся», — заявил Зеленский. Он пообещал, что со стороны Киева никто не будет препятствовать возможности проведения переговоров.

Трамп высказался об уровне российской делегации в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп заявлял, что не разочарован уровнем российской делегации на переговорах с Украиной в Стамбуле. «Я не разочарован. С чего бы мне быть разочарованным?» — сказал он.

По словам главы Белого дома, очевидно, что президент России Владимир Путин не собирался ехать в Турцию на переговоры. Он также подчеркнул, что конфликт на Украине не будет урегулирован до момента его встречи с российским лидером.

«Ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся», — сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One перед посадкой в Дубае, где он совершил третью остановку в ходе своей поездки по Ближнему Востоку.

Кроме того, Трамп заявил о готовности приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах между Россией и Украиной, если это будет необходимо. «Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра», — сказал он.

По словам главы Белого дома, в настоящее время «его люди» уже проводят переговоры. Он также выразил мнение, что между Москвой и Киевом все пройдет хорошо.

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина для переговоров

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, в свою очередь, заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о готовности принять его и президента России Владимира Путина для переговоров в случае готовности политиков.

В ходе встречи с Зеленским Эрдоган подчеркнул, что нынешний этап конфликта «требует решения путем прямых переговоров», а достижение соглашения по минимальным общим позициям позволит предотвратить дальнейшие человеческие жертвы. «Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — указали в канцелярии турецкого лидера.