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17:33, 15 мая 2025Мир

Эрдоган заявил о готовности принять Зеленского и Путина для переговоров

Эрдоган заявил Зеленскому, что готов принять его и Путина для переговоров
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout via Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому о готовности принять его и президента России Валдимира Путина для переговоров в случае готовности политиков. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В ходе встречи с Зеленским Эрдоган подчеркнул, что нынешний этап конфликта «требует решения путем прямых переговоров», а достижение соглашения по минимальным общим позициям позволит предотвратить дальнейшие человеческие жертвы.

«Эрдоган заявил Зеленскому, что будет рад принять лидеров двух стран, когда они будут готовы», — указали в канцелярии турецкого лидера.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским шаги по урегулированию вооруженного конфликта «справедливым миром». Встреча в Анкаре продлилась почти три часа.

Уточняется, что на ней с турецкой стороны также присутствовали министр обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. О составе украинской делегации агентство не сообщило.

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