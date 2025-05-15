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17:08, 15 мая 2025Мир

Эрдоган раскрыл детали переговоров с Зеленским

Эрдоган заявил, что обсудил с Зеленским шаги по урегулированию конфликта
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Mustafa Kamaci / Turkish Presidential Press Office / Handout / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что обсудил с украинским коллегой Владимиром Зеленским шаги по урегулированию вооруженного конфликта «справедливым миром». Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее стало известно, что встреча Эрдогана с Зеленским завершилась в Анкаре спустя почти 3 часа после начала. Уточняется, что на встрече глав государств с турецкой стороны также присутствовали министр обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. О составе украинской делегации агентство не сообщило.

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