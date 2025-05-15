Anadolu: Встреча Эрдогана и Зеленского завершилась в Анкаре спустя 3 часа

Встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и украинского лидера Владимира Зеленского завершилась в Анкаре спустя почти 3 часа после начала. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu.

«Закрытая для прессы двусторонняя встреча и рабочий ужин с участием делегаций в президентском комплексе продолжались 2 часа 45 минут», — сказано в сообщении.

Издание отмечает, что на встрече глав государств с турецкой стороны также присутствовали министр обороны Яшар Гюлер, глава Национальной разведывательной службы Ибрагим Калын и советник президента по внешней политике и безопасности Акиф Чагатай Кылыч. О составе украинской делегации агентство не сообщило.

Ранее директор по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что в ходе переговоров с Зеленским Эрдоган поддержит 30-дневное прекращение огня на Украине. Он отметил, что Анкара выступает за начало мирных переговоров без промедлений.