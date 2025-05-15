Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

Директор по коммуникациям Эрдогана Алтун: Турция поддержит 30-дневное перемирие

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержит в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 30-дневное прекращение огня на Украине. Об этом заявил директор по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети X.

«Наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления», — сообщил чиновник.

Алтун раскрыл повестку предстоящей двусторонней встречи Эрдогана и Зеленского перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле. По его словам, в ходе двусторонних и межделегационных встреч планируется обсуждение всех вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла причину переноса переговоров России и Украины в Стамбуле. Встреча начнется во второй половине дня.