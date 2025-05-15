Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:38, 15 мая 2025Мир

Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

Директор по коммуникациям Эрдогана Алтун: Турция поддержит 30-дневное перемирие
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поддержит в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 30-дневное прекращение огня на Украине. Об этом заявил директор по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети X.

«Наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления», — сообщил чиновник.

Алтун раскрыл повестку предстоящей двусторонней встречи Эрдогана и Зеленского перед началом переговоров России и Украины в Стамбуле. По его словам, в ходе двусторонних и межделегационных встреч планируется обсуждение всех вопросов в рамках урегулирования конфликта на Украине.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскрыла причину переноса переговоров России и Украины в Стамбуле. Встреча начнется во второй половине дня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Владелец Haval пожаловался на непонятные стуки металла в салоне

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости