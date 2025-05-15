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18:13, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский рассказал о возможном исходе переговоров с Путиным

Зеленский: Если бы я встретился с Путиным, то договорились бы о прекращении огня
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что если бы встречался на переговорах в Турции с российским лидером Владимиром Путиным, то они бы нашли способ договориться о прекращении огня. Его слова передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, российская сторона идет по правильному пути, когда заявляет о готовности к прямым переговорам. Он добавил, что если бы встреча проходила на уровне лидеров, то не было бы аргументов, «чтобы не договориться попробовать на какой-то срок, договориться о прекращении огня». Зеленский также добавил, что в таком случае переговоры бы точно достигли результата, и, возможно, не одного.

Ранее Зеленский заявил, что армия России наступает по всем направлениям. Он добавил, что главным направлением для ВС России является Сумское, где, по его словам, наступают 67 тысяч российских военных.

До этого Зеленский назвал США и Турцию посредниками в переговорах с Россией в Стамбуле.

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