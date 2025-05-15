Зеленский назвал посредников в переговорах с Россией

Зеленский назвал США и Турцию посредниками в переговорах с Россией в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США и Турцию посредниками в переговорах с Россией в Стамбуле. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляцию ведет Reuters.

«Посредниками должны быть США и также турецкая сторона», — подчеркнул политик.

Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры российской и украинской делегаций, а также ответил на вопрос о возможных медиаторах в ходе встречи. По его словам, делегации Турции и США в настоящий момент находятся на пути в Стамбул.

Ранее Зеленский назвал срок начала переговоров в Стамбуле. Политик добавил, что Украина якобы «сделала все» со своей стороны для проведения встречи.