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17:51, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский назвал посредников в переговорах с Россией

Зеленский назвал США и Турцию посредниками в переговорах с Россией в Стамбуле
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский назвал США и Турцию посредниками в переговорах с Россией в Стамбуле. С таким заявлением он выступил по итогам встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, трансляцию ведет Reuters.

«Посредниками должны быть США и также турецкая сторона», — подчеркнул политик.

Зеленский прокомментировал предстоящие переговоры российской и украинской делегаций, а также ответил на вопрос о возможных медиаторах в ходе встречи. По его словам, делегации Турции и США в настоящий момент находятся на пути в Стамбул.

Ранее Зеленский назвал срок начала переговоров в Стамбуле. Политик добавил, что Украина якобы «сделала все» со своей стороны для проведения встречи.

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