Зеленский заявил о наступлении ВС России по всем направлениям

Зеленский: Армия России ведет наступление по всем направлениям

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Армия России наступает по всем направлениям. Об этом он рассказал на пресс-конференции после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Он добавил, что главным направлением для Вооруженных сил (ВС) России является сумское, где, по его словам, наступают 67 тысяч российских военных.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины.

Помимо этого, он пожаловался на давление со стороны президента США Дональда Трампа. По его словам, американский лидер давит на Украину больше, чем на Россию.