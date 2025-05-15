Зеленский высказался о признании новых регионов России

Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на YouTube.
«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (...) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (...) территории российскими», — сказал он.
Политик также подчеркнул, что украинская сторона готова обсуждать на переговорах гуманитарные кризисы, существующие в зоне конфликта, однако Киев не признает Крым и другие регионы российской территорией ради мира с Москвой.