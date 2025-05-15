Зеленский высказался о признании новых регионов России

Зеленский: Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах

Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на YouTube.

«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (...) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (...) территории российскими», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что украинская сторона готова обсуждать на переговорах гуманитарные кризисы, существующие в зоне конфликта, однако Киев не признает Крым и другие регионы российской территорией ради мира с Москвой.