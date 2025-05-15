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17:31, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский высказался о признании новых регионов России

Зеленский: Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Киев не может обсуждать территориальные вопросы на переговорах, так как это будет нарушением конституции Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Анкаре, трансляция которой доступна на YouTube.

«Мы не можем обсуждать территориальные вопросы. Это нарушение нашей Конституции. (...) Но при всех обсуждениях юридически мы не признаем (...) территории российскими», — сказал он.

Политик также подчеркнул, что украинская сторона готова обсуждать на переговорах гуманитарные кризисы, существующие в зоне конфликта, однако Киев не признает Крым и другие регионы российской территорией ради мира с Москвой.

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