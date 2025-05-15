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16:54, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией

AFP: Зеленский отправит украинскую делегацию в Стамбул для встречи с РФ
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправит украинскую делегацию в Стамбул для участия в переговорах с российской стороной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на украинского чиновника.

«Команда Украины, но не Зеленский, проведет переговоры с Россией», — сказано в сообщении.

Ранее в «РБК-Украина» со ссылкой на данные сервиса AirNav сообщили о задержке рейса Зеленского в Стамбул. Днем 15 мая Зеленский прибыл в Анкару. Президент Украины прилетел в столицу Турции для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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