Зеленский не станет участвовать в переговорах с Россией

AFP: Зеленский отправит украинскую делегацию в Стамбул для встречи с РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отправит украинскую делегацию в Стамбул для участия в переговорах с российской стороной. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на украинского чиновника.

«Команда Украины, но не Зеленский, проведет переговоры с Россией», — сказано в сообщении.

Ранее в «РБК-Украина» со ссылкой на данные сервиса AirNav сообщили о задержке рейса Зеленского в Стамбул. Днем 15 мая Зеленский прибыл в Анкару. Президент Украины прилетел в столицу Турции для переговоров с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.