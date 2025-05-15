Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 15 мая 2025Бывший СССР

Зеленский прибыл в Турцию на переговоры

Самолет Зеленского приземлился в Анкаре
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Политика Страны»

Самолет президента Украины Владимира Зеленского приземлился в Анкаре. Об этом сообщило издание «Общественное».

Издание отмечает, что Зеленский встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом. После этой встречи могут начаться первые с 2022 года переговоры между Украиной и Россией.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что переговоры между делегациями России и Украины в Стамбуле были перенесены на вторую половину дня по инициативе Турции. «Переговоры по инициативе турецкой страны перенесены на вторую половину дня», — сказала дипломат.

До этого президент США Дональд Трамп объяснил отказ российского лидера Владимира Путина ехать в Стамбул. «Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я не планировал, но поехал бы?» — задался вопросом глава государства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина намерена обсуждать только одну тему на переговорах в Стамбуле. Чего хочет Киев?

    Первоклассница установила рекорд России по отжиманиям

    Марьяна Ро прогулялась по улице в откровенном комбинезоне

    Стало известно о представителях США на переговорах в Стамбуле

    В ЖК «Новое Внуково» зафиксировали случаи отравления собак догхантерами

    Названа возможная цель переговоров Зеленского с Эрдоганом

    Цены на нефть упали

    Турция раскрыла планируемое обсуждение Эрдогана и Зеленского

    Авербух ответил на обвинения в пошлом комментарии о 15-летней звезде «Папиных дочек»

    Пассажиров самолета выгнали с рейса из-за загадочной сыпи у ребенка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости