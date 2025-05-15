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16:17, 15 мая 2025Бывший СССР

Вылет самолета Зеленского в Стамбул отложили

Вылет самолета Зеленского из Анкары в Стамбул отложили на 16:30 15 мая
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Evgeniy Maloletka / АР

Вылет самолета президента Украины Владимира Зеленского из Анкары в Стамбул перенесли. Об этом в Telegram сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на данные сервиса AirNav.

«Судя по данным трекера AirNav, самолет должен был вылететь в 16:00, однако вылет отложен на 16:30 [15 мая]. Неизвестно, будет ли в самолете президент Украины», — говорится в публикации.

Днем 15 мая Зеленский прилетел в Анкару. Украинский политик прибыл в столицу Турции для встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Ранее стало известно, что в Стамбул для переговоров с украинской стороной прибыла российская делегация. Ее возглавил помощник президента РФ Владимира Путина Владимир Мединский.

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