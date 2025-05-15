Трамп заявил о готовности приехать в Стамбул при одном условии

Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул, если это будет необходимо

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов 16 мая приехать в Стамбул для возможного участия в переговорах между Россией и Украиной, если это будет необходимо. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю над тем, чтобы поехать, но это очень сложно в связи с нашей занятостью сегодня и завтра», — сказал он.

По словам главы Белого дома, в настоящее время «его люди» уже проводят переговоры. Он также выразил мнение, что между Москвой и Киевом все пройдет хорошо.

Ранее стало известно, что Трамп решил не ехать в Турцию 15 мая для участия в переговорах по Украине в качестве посредника. По словам американских чиновников, изменение графика президента США во время его тура по Ближнему Востоку стало бы настоящим логистическим кошмаром.