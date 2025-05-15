Трамп окончательно определился с поездкой на переговоры России и Украины

CNN: Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной

Президент США Дональд Трамп не поедет в Турцию для участия в переговорах между Россией и Украиной в качестве посредника. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников Белого дома.

После того как Кремль опубликовал список российской делегации, в котором не было президента России Владимира Путина, два чиновника Белого дома заявили, что Трамп тоже не будет присутствовать.

По их словам, изменение графика Трампа во время его поездки по трем странам Ближнего Востока стало бы настоящим логистическим кошмаром, не говоря уже о серьезной дипломатической задаче по подготовке президента к таким важным переговорам в столь сжатые сроки.

11 мая президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он предложил представителям двух стран встретиться 15 мая в Стамбуле. Российскую делегацию возглавит помощник российского лидера Владимир Мединский, который был главой делегации России на очных переговорах с Киевом, которые проходили в Стамбуле в марте 2022 года.