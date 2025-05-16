Госсекретарь США назвал единственный способ закончить украинский конфликт

Рубио: Лишь встреча Трампа и Путина закончит конфликт на Украине, даты пока нет

Лишь встреча президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа сможет положить конец конфликту на Украине. Это единственный способ урегулировать кризис, об этом заявил в интервью Fox News госсекретарь США Марко Рубио.

«Пока у меня нет даты и времени, но это действительно единственный шанс. Я думаю, многие страны в частном порядке разделили бы эту оценку», — подчеркнул американский чиновник.

Место встречи двух президентов также пока не определено, уточнил Рубио.

Ранее источник в МИД Турции сообщил, что делегации России, Украины и США встретятся в пятницу, 16 мая, в Стамбуле. Американскую делегацию возглавит госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, российскую — помощник президента РФ Владимир Мединский, украинскую — министр обороны республики Рустем Умеров.