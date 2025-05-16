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14:34, 16 мая 2025Мир

Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Фидан остался в переговорном зале после вступительного слова
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости / POOL

Глава МИД Турции Хакан Фидан остался в переговорном зале после вступительного слова перед началом встречи делегаций России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Переговоры представителей России и Украины начались 16 мая в 13:35 по московскому времени. Российскую делегацию возглавил помощник президента Владимир Мединский, представлявший Москву на переговорах с Киевом в Стамбуле в 2022 году. Делегацию Украины возглавил министр обороны Рустем Умеров.

В начале встречи Фидан выступил с приветственным словом. Он заявил, что у сторон есть два пути — либо к миру, либо к еще большим разрушениям, и они сами определят, какой из них выбрать. При этом он отметил, что сегодняшняя встреча делегаций двух стран стала первой с марта 2022 года.

Ранее появилось видео двусторонних переговоров России и Украины.

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