В Армении толпа начала собираться у дома Карапетяна

В Армении толпа начала собираться у дома Карапетяна в его поддержку

В Армении толпа начала собираться у дома главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Группа людей заняла весь двор у частного дома, где проводятся обыски. Среди них — брат Карапетяна.

Сообщается о 20 задержанных у дома предпринимателя. О его задержании не сообщается.

Ранее сообщалось, что обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт Пашиняна и представителей духовенства продолжается некоторое время. Поводом для споров стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, «которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами». Главред Russia Today Маргарита Симонян возмутилась угрозами Пашиняна, заявив, что он «раздухарился, как бессмертный.