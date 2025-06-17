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20:17, 17 июня 2025Бывший СССР

В Армении толпа начала собираться у дома Карапетяна

В Армении толпа начала собираться у дома Карапетяна в его поддержку
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Кадр: Telegram-канал «Sputnik Армения — Новости»

В Армении толпа начала собираться у дома главы российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна в Ереване. Об этом сообщает Sputnik Армения в своем Telegram-канале.

Группа людей заняла весь двор у частного дома, где проводятся обыски. Среди них — брат Карапетяна.

Сообщается о 20 задержанных у дома предпринимателя. О его задержании не сообщается.

Ранее сообщалось, что обыски у Карапетяна прошли после его слов о поддержке армянской церкви. Конфликт Пашиняна и представителей духовенства продолжается некоторое время. Поводом для споров стала позиция представителей армянской церкви по отношениям с Азербайджаном.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва внимательно следят за ситуацией вокруг Карапетяна, «которому в Ереване угрожают чуть ли не арестом под странными предлогами». Главред Russia Today Маргарита Симонян возмутилась угрозами Пашиняна, заявив, что он «раздухарился, как бессмертный.

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