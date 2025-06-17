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20:08, 17 июня 2025Интернет и СМИ

Симоньян описала Пашиняна словами «раздухарился, как бессмертный»

Симоньян обвинила Пашиняна в попытке арестовать настоящего радетеля всех армян
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Elagin / Business Online / Globallookpress.com

Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян раскритиковала премьер-министра Армении Никола Пашиняна за угрозы в адрес бизнесмена, президента российской компании «Ташир» Самвела Карапетяна. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

В публикации Симоньян сделала репост сообщения, в котором говорилось, что Пашинян на фоне обысков у Карапетяна угрожал бизнесмену и выражал надежду на то, что «вкус государства» останется у него во рту.

«Пашинян, делающий вид, что он радетель всех армян, прямо сейчас в Армении пытается арестовать настоящего радетеля всех армян Самвела Карапетяна. (...) Раздухарился, как бессмертный. Смотри-ка, как бы тебе самому не оказаться с чем-нибудь очень неприятным во рту», — с такими словами обратилась возмущенная Симоньян к Пашиняну.

Об обысках у Карапетяна стало известно во вторник, 17 июня, спустя несколько часов после того, как он выступил в защиту Армянской Апостольской Церкви на фоне ее публичного конфликта с премьер-министром страны Николом Пашиняном. По сообщению адвоката бизнесмена, Карапетяна не задержали.

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