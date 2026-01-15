Реклама

13:26, 15 января 2026

Пашинян обратился к России с одним вопросом

Пашинян обратился к России с вопросом о восстановлении железной дороги
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Ереван обратился к Москве с вопросом о восстановлении железной дороги между Турцией и Азербайджаном, между которыми пролегает территория Армении. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос с президентом России Владимиром Путиным. Кроме того, политик заявил, что у армянского вице-премьера была возможность провести соответствующие переговоры с зампредом Правительства РФ.

«Надлежащий срок — сейчас, и наше желание, чтобы это было сделано сейчас. Протекают процессы, о которых вы будете информированы, и эти процессы предполагают, чтобы это было сделано по возможности быстро. И мы просим наших партнеров из России принять решение по этому вопросу», — сказал он.

До этого Пашинян заявил, что Армения готова открыть коммуникации между основной территорией Азербайджана и его эксклавом — Нахичеванской автономной республикой. По словам Пашиняна, Баку и Ереван «должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной обстановке и образу мышления».

