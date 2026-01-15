Пашинян пообещал помочь Азербайджану

Пашинян: Армения поможет Азербайджану наладить связь с Нахичеванью

Армения поможет Азербайджану наладить беспрепятственную связь с Нахичеванской Автономной Республикой в ее составе, заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян. Его цитирует Telegram-канал Report AZ.

«Хочу подчеркнуть и подтвердить нашу политическую волю: мы готовы двигаться вперед в направлении согласованных условий. Это включает в себя обеспечение беспрепятственного диалога между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой», — сказал глава правительства.

По словам Пашиняна, Баку и Ереван «должны выйти за рамки логики конфликта и перейти к нормальной, мирной обстановке и образу мышления».

Ранее Пашинян попросил Россию восстановить участки железной дороги, ведущие в Азербайджан и Турцию.