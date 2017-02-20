Деревню в Арктике признали одной из самых красивых в России

Населенный пункт Кимжа на севере Архангельской области был включен в Ассоциацию самых красивых деревень России. Об этом в понедельник, 20 февраля, сообщает ТАСС.

Это первый населенный пункт в Арктике, ставший членом ассоциации, заявила глава туристско-информационного центра Архангельской области Светлана Корницкая. В Кимже установили знак «Самые красивые деревни России».

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Как пояснила Корницкая, для вступления в ассоциацию деревня обязана соответствовать строгим критериям. Это должно быть красивое поселение, гармонично вписанное в окружающий пейзаж, с интересными архитектурными и культурно-историческими достопримечательностями, рассказала эксперт.

Кимжа располагается в Мезенском районе области. Она была основана в начале XVI века. В Кимже сохранились традиционные поморские дома ХIХ века и деревянная Одигитриевская церковь XVIII века.

Первым в Ассоциацию самых красивых деревень России было принято в 2015 году село Вятское (Ярославская область). В 2016 году в организацию включили деревни Ошевенский погост (Архангельская область), Кинерма (Карелия) и Десятниково (Бурятия).

В январе министр культуры Карелии Алексей Лесонен рассказал, что жители Кинермы пожаловались на чрезмерное число туристов и попросили защитить их от потока гостей.