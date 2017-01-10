Жители самой красивой деревни России попросили защиты от туристов

Жители карельской Кинермы, вошедшей в 2016 году в список самых красивых деревень России, попросили оградить их от туристов. Об этом во вторник, 10 января, сообщает «Интерфакс».

По словам министра культуры Карелии Алексея Лесонена, местное население заявило о чрезмерном числе гостей, которое не в состоянии принять деревня. В связи с этим жители попросили периодически прикрывать дорожный знак с названием населенного пункта и указанием присвоенного ему статуса, пояснил чиновник.

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«Это стало проблемой в хорошем смысле. Но действительно, с этим растущим потоком необходимо справляться», — сказал Лесонен.

В настоящее время в список самых красивых деревень России также включены населенные пункты Погост в Архангельской области и Вятское под Ярославлем.

Первое упоминание о Кинерме относится к 1563 году. На данный момент в деревне сохранилось 17 жилых домов, старейшие из которых были построены в XVIII веке. Они охраняются как объекты культурного наследия Карелии.