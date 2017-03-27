Россия создаст бренд «Русская Арктика» и вложит в него 900 миллионов рублей

Россия планирует создание бренда «Русская Арктика», который, как планируется, к 2020 году будет узнавать каждый третий россиянин. На разработку и продвижение бренда «Русская Арктика» в 2017-2025 годы будет выделено 900 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на документы Минэкономразвития.

Бренд будет создан в рамках программы формирования и реализации государственной информационной политики в Арктике. Его разработкой займется Минэкономразвития совместно с Минкультуры.

Всего по этой программе на 2017-2025 годы будет выделено 5,1 миллиарда рублей. Помимо бренда «Русская Арктика», подпрограмма включает обеспечение деятельности российского информационно-аналитического центра. На эти цели в период с 2017 по 2025 год будет выделяться ежегодно по 25 миллионов рублей.

«По итогам реализации мероприятий планируется, что доля граждан РФ, осведомленных о деятельности государства в Арктике, истории ее освоения к 2020 годам составит порядка 45 процентов», — говорится в документе.

В январе 2017 года стало известно, что обновленная государственная программа социально-экономического развития Арктики до 2025 года предусматривает выделение 209 миллиардов рублей. Основными драйверами развития Арктики станут восемь опорных зон развития — по одной на каждый регион. В частности, выделяются Кольская, Архангельская, Ненецкая, Воркутинская, Ямало-Ненецкая, Таймыро-Туруханская, Северо-Якутская и Чукотская опорные зоны.

