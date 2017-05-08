В Параде Победы примут участие прошедшие боевые действия в Сирии летчики

Большинство летчиков, которые примут участие в Параде Победы в этом году, прошли военные действия в Сирии и отмечены высокими госнаградами. Об этом в эфире телеканала «Россия-24» сообщил главком Воздушно-космических сил РФ генерал-полковник Виктор Бондарев, передает РИА Новости в понедельник, 8 мая.

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«Они все награждены высокими государственными наградам и с честью и достоинством выполнили там свой долг, а здесь показывают мастерство, которому во многих странах позавидуют», — сказал Бондарев.

Он также добавил, что все участники парада, в том числе пилоты, получат медали «За участие в военном параде в День Победы».

Накануне в Москве прошла генеральная репетиция Парада Победы. В этом году в нем примут участие более 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники и 72 самолета. Кроме того, впервые строем по Красной площади пройдут участники военно-патриотического движения «Юнармия». Также в праздничном шествии будет представлена арктическая техника.