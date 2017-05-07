Генеральная репетиция Парада Победы завершилась в Москве

В Москве закончилась генеральная репетиция Парада Победы на Красной площади, сообщает ТАСС.

В воскресенье, 7 мая, проверялась синхронность маршировавших, слаженность пеших расчетов, время прохода техники и полета авиации. Под конец репетиции в небе над городом традиционно пролетела шестерка Су-25, выпускавших дым цветов российского флага.

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По данным агентства, в начале генерального прогона Парада министр обороны страны Сергей Шойгу совершил объезд пеших расчетов вместе с командующим парадом главкомом сухопутных войск Олегом Салюковым.

После прохождения пеших парадных расчетов на площади появилась военная техника, среди которых были танки, самоходные гаубицы, зенитные ракетные комплексы, бронеавтомобили и боевые машины пехоты. Они проехали от Исторического музея к собору Василия Блаженного.

В этом году в Параде примут участие более 10 тысяч человек, 114 единиц наземной техники и 72 самолета. Кроме того, впервые строем по Красной площади пройдут участники военно-патриотического движения «Юнармия». Также известно, что впервые в нынешнем году в праздничном шествии будет представлена арктическая техника.

