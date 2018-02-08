Легенды российского хоккея провели благотворительный матч в Норильске

В Норильске состоялся благотворительный матч с участием команд легенд отечественного хоккея и городской команды Ночной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла во дворце спорта «Арктика» и собрала аншлаг — на трибунах присутствовали 2000 болельщиков. Матч завершился победой «Легенд хоккея» со счетом 13:3.

В составе «Легенд хоккея» на лед вышли олимпийские чемпионы и победители мировых первенств разных лет: Александр Якушев, Алексей Касатонов, Павел Буре, Сергей Федоров, Владимир Мышкин, Валерий Каменский, а также председатель попечительского совета Фонда развития хоккея «Ночная хоккейная лига», президент «Норникеля» Владимир Потанин.

Потанин, отметившийся 2 заброшенными шайбами и 6 передачами, поделился впечатлениями от мероприятия: «Эмоции, которые рождают такого рода матчи, стимулируют людей заниматься спортом, даже не обязательно хоккеем. Спорт, борьба, энтузиазм — это, мне кажется, людей стимулирует заниматься спортом, вести активный образ жизни».

Благодаря благотворительному матчу было собрано 2,75 миллиона рублей. Вся сумма пойдет на развитие детского спорта в регионе.

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