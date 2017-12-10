ЦСКА стал победителем Кубка Легенд-2017

Ветераны московского ЦСКА победили «Спартак» в финальном матче Кубка Легенд-2017. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в воскресенье, 10 декабря, в подмосковном «Лужки.клубе» и завершилась со счетом 13:2. Автором пяти заброшенных шайб стал форвард Сергей Федоров. Дубль оформил Владимир Потанин, президент «Норникеля», постоянный игрок Ночной хоккейной лиги и главный спонсор турнира. Армейцы защитили титул, завоеванный в 2016 году.

В матче за третье место сборная Московской области победила московское «Динамо» со счетом 7:6. Решающая шайба была заброшена на последних секундах встречи.

Турнир проводится с 2011 года. В соревнованиях традиционно принимают участие звезды отечественного хоккея прошлых лет. Партнером Кубка Легенд является компания «Норникель».