Ветераны хоккейного ЦСКА добились реванша со «Спартаком»

В субботу, 25 января, в подмосковном «Лужки.Клубе» стартовал шестой розыгрыш «Кубка Легенд», передает корреспондент «Ленты.ру». В турнире участвуют ветераны четырех столичных хоккейных клубов: ЦСКА, «Спартак», «Крылья Советов» и «Динамо».

В итоге первого дня состязаний, «Спартак» победил «Крылья Советов» со счетом 7:4, а

ЦСКА одолел «Динамо» – 6:4.

В первом матче отличились форвард красно-белых Виталий Прохоров, ставший лучшим игроком прошлогоднего турнира, и вратарь команды Александра Якушева – Аркадий Шапировский, который одинаково хорошо ловил шайбы как с игры, так и во время штрафных буллитов.

«Приятно встретить своих друзей и понимать, что ты все еще можешь что-то показать, рассказал Прохоров после игры. – Спортивная составляющая здесь также есть, но не в том накале, как прежде. Скорости уже не те, но эмоции остаются. Здорово, что проводятся такие мероприятия. Большое спасибо за это «Норникелю» и лично Владимиру Потанину».

Во второй игре, кроме признанных звезд мирового хоккея: «русского танка» Андрея Коваленко, «русской ракеты» Павла Буре, отличились и любители: президент «Норникеля» Владимир Потанин, забивший шайбу за ЦСКА и президент клуба Fight Night Камил Гаджиев – за «Динамо».

«Мы являемся двукратными обладателями «Кубка Легенд». Будем стараться в третий раз выиграть», – сказал капитан красно-синих Павел Буре после игры в ответ на вопрос о предстоящем матче-реванше со «Спартаком». В прошлом году, команда Александра Якушева одержала победу над армейцами по итогам послематчевых буллитов и впервые выиграла почетный ветеранский турнир.

По мнению Буре, главное, что во время этих матчей большое удовольствие получают как зрители на трибунах, так и сами игроки.

Инициатором и организатором «Кубка Легенд» впервые выступила Ночная хоккейная лига при поддержке компании «Норникель».

«Ночная хоккейная лига работает для того, чтобы тысячи любителей хоккея смогли получить возможность поиграть, посоревноваться, приобщиться к этому виду спорта, – напомнил глава попечительского совета НХЛ Владимир Потанин.

По его мнению, такие мероприятия, как «Кубок Легенд» – это лучшая пропаганда не только хоккея, но здорового образа жизни в целом, а также отличная возможность показать, что победы советской ледовой дружины ковались конкретными людьми, способными и сегодня, несмотря на возраст, играть на достойном подражания уровне.

В тот же день легендарные игроки ЦСКА Игорь Ларионов и Александр Кожевников провели мастер-класс для юных воспитанников филиала академии Вячеслава Фетисова в «Лужки.Клубе».