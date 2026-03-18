Астронавты НАСА вышли в открытый космос

Астронавты НАСА Уильямс и Меир вышли в открытый космос

Американские астронавты Кристофер Уильямс и Джессика Меир вышли в открытый космос. Трансляцию внекорабельной деятельности ведет НАСА.

За бортом Международной космической станции (МКС) астронавты проведут, как ожидается, больше шести часов. За это время Уильямс и Меир подготовят внешнюю поверхность МКС к установке двух солнечных панелей.

Ранее ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑33» установили в вертикальном положении на стартовом столе космодрома Байконур.

Также в марте глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал журналу «Разведчик», что в 2026 году состоится встреча руководителей российской госкорпорации и НАСА.