Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС‑33» привели в вертикальное положение

«Роскосмос»: «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС‑33» привели в вертикальное положение

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС‑33» установили в вертикальном положении на стартовом столе космодрома Байконур. Об этом сообщает «Роскосмос».

Запуск носителя с полезной нагрузкой к Международной космической станции запланирован на 22 марта. Корабль доставит на околоземную орбиту более 2,5 тонны грузов, в том числе продукты питания, топливо и питьевую воду.

Ранее грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от модуля «Пирс» российского сегмента МКС и вошел в плотные слои земной атмосферы.

В феврале госкорпорация сообщила о начале предполетных испытаний «Прогресса МС-33» на Байконуре.

В октябре «Роскосмос» рассказал, что данный грузовой корабль прибыл на космодром.