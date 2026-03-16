«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-31» отстыковался от МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» сегодня, 16 марта, в 16:24 московского времени отстыковался от модуля Пирс российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

По данным ТАСС, примерно в 19:42 отработавший грузовой корабль включит двигатели на торможение, которые позволят ему начать сход с орбиты МКС и осуществить контролируемый вход в атмосферу Земли, где сгорит его большая часть.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что 16 марта «Прогресс МС-31» покинет МКС.

К МКС «Прогресс МС-31» отправился 3 июля.