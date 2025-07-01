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09:46, 1 июля 2025Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-31» установили на стартовый стол

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» установили на стартовый стол
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-31» установили на стартовый стол 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом в Telegram сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Вывоз ракеты с кораблем и приведение их в вертикальное положение на стартовом столе состоялись сегодня, 1 июля. Пуск «Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-31» запланирован на 3 июля в 22:33 по московскому времени.

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В мае госкорпорация сообщила, что на Байконуре завершили испытания корабля «Прогресс МС-31» на герметичность.

В том же месяце «Роскосмос» рассказал, что «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере.

В марте госкорпорация сообщила, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-31».

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