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13:37, 16 мая 2025Наука и техника

Корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере

«Роскосмос»: Грузовой корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Грузовой корабль «Прогресс МС-31» испытали в безэховой камере. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Безэховая камера технического комплекса представляет собой специализированное помещение, покрытое изнутри радиопоглощающим материалом с целью имитации условий космического пространства», — рассказали в компании.

Запуск ракеты «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-31» с космодрома Байконур (Казахстан) ожидается в июле.

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В марте «Роскосмос» сообщил, что на Байконур прибыл «Прогресс МС-31».

В феврале к Международной космической станции отправился грузовой корабль «Прогресс МС-30».

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