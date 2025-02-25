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12:12, 25 февраля 2025Наука и техника

«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-30» вывезли на стартовый комплекс

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-30» вывезли на стартовый комплекс
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: космический центр «Южный» (ЦЭНКИ)

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После установки носителя с головной частью в вертикальное положение специалисты площадки продолжили подготовку ракеты к пуску.

Ранее госкорпорация рассказала, что на космодроме завершили заправку компонентами топлива и сжатыми газами транспортного грузового корабля.

Запуск «Союза-2.1а» с «Прогрессом МС-30» к Международной космической станции планируется 28 февраля в 00:24:27 по московскому времени.

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