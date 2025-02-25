«Союз-2.1а» с «Прогрессом МС-30» вывезли на стартовый комплекс

Ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-30» вывезли на стартовый комплекс

Ракету «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-30» вывезли на стартовый комплекс 31-й площадки космодрома Байконур. Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

После установки носителя с головной частью в вертикальное положение специалисты площадки продолжили подготовку ракеты к пуску.

Ранее госкорпорация рассказала, что на космодроме завершили заправку компонентами топлива и сжатыми газами транспортного грузового корабля.

Запуск «Союза-2.1а» с «Прогрессом МС-30» к Международной космической станции планируется 28 февраля в 00:24:27 по московскому времени.