На Байконуре заправили «Прогресс МС-30»

«Роскосмос»: На космодроме Байконур заправили корабль «Прогресс МС-30»

На космодроме Байконур завершили заправку компонентами топлива и сжатыми газами транспортного грузового корабля «Прогресс МС-30». Об этом в Telegram сообщает «Роскосмос».

«После заправочных операций корабль прибыл в монтажно-испытательный корпус и был установлен в динамический стенд для заключительных этапов предполетной подготовки, а также укладки свежих продуктов и бортовой документации в грузовой отсек», — заявили в госкорпорации.

Ранее «Роскосмос» сообщил, что перед заправкой корабль прошел контрольное взвешивание.

Также в феврале госкорпорация рассказала, что к Международной космической станции (МКС) корабль «Прогресс МС-30» отправит ракета «Союз-2.1а», которая в конце месяца стартует с 31-й площадки космодрома Байконур.

В сентябре «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-30» отправлен на Байконур.