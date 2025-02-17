На Байконуре заправят «Прогресс МС-30»

«Роскосмос»: На космодроме Байконур заправят корабль «Прогресс МС-30»

На космодроме Байконур проведут заправку компонентами топлива и сжатыми газами грузового корабля «Прогресс МС-30». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Перед заправкой корабль прошел контрольное взвешивание. После заправки грузовик продолжит предполетную подготовку.

Ранее госкорпорация сообщила, что к Международной космической станции (МКС) корабль «Прогресс МС-30» отправит ракета «Союз-2.1а», которая 28 февраля стартует с 31-й площадки космодрома Байконур.

В сентябре «Роскосмос» сообщил, что «Прогресс МС-30» отправлен на Байконур.