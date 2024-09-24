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20:43, 24 сентября 2024Наука и техника

«Прогресс МС-30» отправили на Байконур

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-30» отправили на космодром Байконур

Фото: РКК «Энергия» / Госкорпорация «Роскосмос»

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» отправили на космодром Байконур. Об этом пишет госкорпорация «Роскосмос».

«Корабль в полном объеме прошел автономные испытания бортовых систем и электрические испытания служебного оборудования и аппаратуры», — говорится в сообщении.

Ранее к Международной космической станции стартовал корабль «Союз МС-26» с россиянами Иваном Вагнером и Алексеем Овчининым и американцем Дональдом Петтитом.

В июне на Байконур доставили две ракеты «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29».

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      Иван Потапов
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