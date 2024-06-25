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15:22, 25 июня 2024Наука и техника

На Байконур доставили две ракеты «Союз-2.1а»

На Байконур доставили «Союзы-2.1а» для запуска «Союза МС-26» и «Прогресса МС-29»

Фото: NASA / GCTC / Andrey Shelepin / Wikipedia

На космодром Байконур доставлены две ракеты «Союз-2.1а», предназначенные для запусков кораблей «Союз МС-26» и «Прогресс МС-29». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Эшелон из 28 вагонов отправился в монтажно-испытательный корпус 112-й площадки, где состоится выгрузка и размещение ракетных блоков для проведения приемки. Головные обтекатели носителей будут транспортированы в монтажно-испытательный корпус 254-й площадки.

Ранее госкорпорация сообщила, что на космодром Байконур прибыл грузовой корабль «Прогресс МС-29», который осенью на ракете «Союз-2.1а» планируется запустить к Международной космической станции.

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      Иван Потапов
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